Fietstour Van Duijn op zoek naar groene initiatieven

Aalsmeer – Het PvdA kandidaat Kamerlid Marieke van Duijn stapt op de fiets voor een tocht van 1.000 kilometer en gaat op zoek naar groene vrijwilligers en initiatieven. “2021 is niet alleen een verkiezingsjaar, het is vooral ook het Nationaal Jaar vrijwillige inzet”, aldus de van oorsprong Kudelstaartse. Dinsdag 23 februari gaat de fietstour ‘De Groene 1000’ van start en elf dagen later, op zaterdag 6 maart, hoopt Van Duijn te finishen. “Om coronaproof toch de verbinding te zoeken in het land, is de fiets een gezond middel. Tijdens mijn fietstocht wil ik graag langsgaan bij een aantal groene initiatieven en natuurlijk de mensen die hieraan bijdragen. Ik geniet echt van de gedrevenheid van vrijwilligers en laat me er regelmatig door inspireren om de handen uit de mouwen te steken”, aldus een enthousiaste Van Duijn.

Oproep

Ken jij mooie mensen en initiatieven die zorgen voor een gezonde groene leefomgeving? Laat het weten, Marieke fietst er graag naar toe om hier even bij stil te staan en waar het kan nog een handje te helpen. Stuur de mail naar: Mariekefietst@gmail.com of kijk voor meer informatie op www.pakdekans.nl/DeGroene1000.

Gesprek aangaan

Tijdens de fietstocht ‘De Groene 1000’ zal Van Duijn het gesprek aangaan met voorbijgangers over een eerlijke toekomst, betaalbare woningen en een samenleving waarin mensen allemaal hun bijdragen leveren en elkaar helpen, zoals ook het PvdA plan voor Nederland is.

Van Duijn, nummer 38 op de lijst van de Partij van de Arbeid: “Ik verbind graag deze plannen met de duurzame gedachte die onze samenleving eerlijk en leefbaar houdt voor nu en voor toekomstige generaties. Ik ben heel benieuwd naar wat de mensen onderweg hier voor ideeën over hebben.”

De route start dinsdag 23 februari in Den Helder en gaat twaalf dagen door heel Nederland: Van Noord-Holland naar Zeeland, Brabant, Groningen en Friesland tot Gooi- en Vechtstreek en eindigt in Amstelland en Meerlanden op zaterdag 6 maart. Deze dag is Marieke in Mijdrecht, Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer om tot slot terug te fietsen naar haar huidige woonplaats Haarlem.