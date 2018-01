Fietspad voor co-piloot J.D. Collins III

Aalsmeerderbrug – Op 21 juni 1944 werd ter hoogte van de IJweg, 3 kilometer ten zuiden van Zwanenburg, een Amerikaanse 4-motorige bommenwerper door Duitse FLAK neergeschoten toen het probeerde een noodlanding te maken. De B-24 Liberator genaamd ‘Connie’ registratie JU-G , nr. 41-21941, van de Amerikaanse Achtste Luchtmacht, 446ste BombGroup, 707e BombSquadron, was op de terugtocht van een missie op Genshagen in Duitsland en werd vol getroffen door het luchtafweer.

Twee vermist

Eén bemanningslid overleefde de ramp. Van de overige negen bemanningsleden die omkwamen stonden er sindsdien twee als vermist te boek. In de periode van 1993 tot 1997 werd door het Crash museum regelmatig aandacht gevraagd bij de overheden om tot berging van de restanten over te gaan en de twee vermisten op te sporen waaronder de co-piloot Jimmie D. Collins III en Sergeant Radio-operator Edward McHugh. De resultaten van de berging in 1997 zijn nu te zien in het Crash museum. Een Pratt & Whitney motor van de bommenwerper werd toen geborgen en is nu de stille getuige van het dramatische voorval.

Bij de geborgen restanten werd ook DNA materiaal gevonden. Het bleek toen, met de huidige technieken, niet mogelijk tot identificatie te komen. Maar op 15 oktober 2014 werd er door het Amerikaanse Ministerie van Defensie bekend gemaakt, dat met de nieuwe methoden een passende DNA-match was gevonden voor Collins III. Op 29 juni 2015 werd Collins met volle militaire eer in het bijzijn van nabestaanden begraven in zijn thuisplaats op de Marble City Begraafplaats, Sylacauga, Alabama/USA, naast het graf van zijn moeder. Jimmie Collins III was slechts 22 jaar.

Herdenkingsmonument

Alweer ruim een jaar geleden heeft het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 enkele namen aangedragen bij de gemeente om tot een vernoeming van een fietspad over te gaan. Eén van deze namen was J.D. Collins III. Het bestuur van het Crash museum is zeer verheugd te vernemen dat dit voorstel is aangenomen en een fietspad, gelegen nabij Hoofddorp vanaf de IJweg, langs de Geniedijk, parallel lopend aan de Drie Merenweg en uitkomend bij de Vijfhuizerweg, voortaan de naam gaat dragen J.D. Collins III- pad. Met de vernoeming naar Jimmie Collins III wordt ook de gehele bemanning van de B-24 ‘Connie’ geëerd.

Bij het Crash-museum staat sinds enige jaren een herdenkingsmonument met de naam ‘Missing Man Salute’, opgedragen aan alle omgekomen en vermisten Amerikaanse vliegtuigbemanningen in de Tweede Wereldoorlog. De bemanning van de B-24 Connie stond centraal voor dit monument waarin een silhouet van hen is te zien. Waaronder die van Sergeant McHugh, die tot op heden nog altijd als vermist te boek staat. Het Crash Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 is vanaf 6 januari weer iedere zaterdag geopend. De toegangsprijs is € 3,50 voor volwassenen, € 1.50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Crash donateurs hebben gratis toegang evenals veteranen met een veteranenpas. Adres is Fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug.