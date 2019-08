Fietser zwaar gewond

Maandagmorgen vond een ernstig ongeval plaats waarbij een fietser en een vrachtwagen betrokken waren. Het ongeval vond plaats op de Amsterdamseweg. Uit de plastic kapjes blijkt dat fietser en vrachtwagen elkaar licht geraakt hebben. De fietser lag ernstig gewond met zijn hoofd op de rand van steentjes in het midden. Het slachtoffer kreeg alle zorg van twee medische teams die per auto en traumaheli kwamen. Tevens twee ambulances, brandweer en politie. De man is zwaar gewon d afgevoerd. De politie doet onderzoek ( foto JW Uithol)