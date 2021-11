Uithoorn – Aan de Randweg in Uithoorn is maandagavond omstreeks 19.00 uur een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. De betrokken bestuurder is na de aanrijding doorgereden. Het slachtoffer is met spoed met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. Het is onbekend of de doorgereden bestuurder al is achterhaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Randweg is daardoor enige tijd voor verkeer afgesloten. (foto: VLN Nieuws )