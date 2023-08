Fietser gewond na botsing op rotonde Oosteinderweg

Aalsmeer – Een auto en een fietser zijn vrijdag 11 augustus omstreeks 12.19 uur met elkaar in botsing gekomen op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg met de Oosteinderweg.

Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee met elkaar in botsing. De vrouw, die op de elektrische fiets zat, raakte daarbij gewond en is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

De bestuurder van de auto was hevig geschrokken, maar liep geen letsel op.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Verkeer op de Oosteinderweg vanaf Amstelveen richting de Burgemeester Kasteleinweg moest hierdoor enige tijd omrijden via de Verlengde Lijnbaan, Lijnbaan en de Dorpsstraat.

De rotonde(s) zijn berucht omdat er vaker ongelukken gebeuren.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen