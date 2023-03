Uithoorn – Een persoon is vrijdagmiddag gewond geraakt na een ongeluk met een auto op de Arthur van Schendellaan met de Zijdelweg in Uithoorn. Een fietser en auto kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De politie doet onderzoek na de toedracht van het ongeval. De fietser is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis voor verdere medische hulp. (foto VLN Nieuws)