Uithoorn – Donderdagmiddag vond er een ernstig ongeval plaats in uithoorn op de Amsterdamseweg, ter hoogte van de rotonde bij de Industrieweg. Een automobilist kwam daar in botsing met een elektrische fiets. De fietser raakte hierbij dusdanig gewond dat ook de traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De verkeersongevallenspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto Jan Uithol