Fietsen of wandelen: Amb8route in Kudelstaart

Kudelstaart – Zondag 25 september kan een mooie fiets- of wandeltocht gemaakt worden langs ambachtelijke plekjes in Kudelstaart en omgeving. Acht lokale ambachtslieden stellen deze dag hun deuren en werkplaatsen open voor publiek. Een kijkje in de keuken van de palingroker, de zeepmaker, de beeldhouwer, de bloembollenkweker en onder andere de pottenbakker. De verschillende werkplaatsen en ateliers zijn te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. De Amb8route gaat langs alle deelnemers en voert door het dorp Kudelstaart, langs de Westeinder en de Drecht via het Jaagpad aan de Amstel weer naar Kudelstaart. Zo ontdek je de omgeving en bezoek je bijzondere locaties. Je kan natuurlijk ook een deel van de route bezoeken of wandelend locaties langs gaan.

Verrassing voor kinderen

Special voor de kinderen is er op iedere locatie een kleine verrassing te krijgen die te maken heeft met groei en bloei. De routekaart is voor 3,50 euro te koop bij alle deelnemers, de route kan bij alle ambachtslieden gestart worden en is ongeveer 15 kilometer lang. De route voert ook langs een aantal horeca plekken aan de Kudelstaartseweg en het Jaagpad. De routekaart bevat behalve de plattegrond en de contactgegevens van alle deelnemers informatie over de omgeving en interessante kortingsbonnen! De routekaart is geldig voor twee personen en kinderen fietsen gratis mee! Extra locatie dit jaar is de Smikkeltuin in Kudelstaart, het nieuw aangelegde voedselbos.

Bijzondere natuur

De Amb8route is een initiatief van lokale ambachtelijke ondernemers. Doel is mensen van dichtbij en veraf kennis te laten maken met de unieke lokale ambachten en de bijzondere natuur en infrastructuur van de poldergebieden in de regio. De fietsroute is ook buiten deze open dag te maken, op de routekaart staan de openingstijden per locatie aangegeven. Echter aanstaande zondag stellen alle deelnemers aan de Amb8route hun werkplekken open.

Kijk voor meer informatie op de website: www.amb8route.nl of op de facebookpagina.