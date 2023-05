Fiets mee in Nationale Beweegweek 55+

Uithoorn – Volgende week is het weer de Nationale Beweegweek van het Nationaal Ouderenfonds. Wie achter de geraniums vandaan wil komen en openstaat voor sociaal contact kan dan kennismaken met een waaier aan sportieve activiteiten bij diverse verenigingen. De groep Sportief Fietsen van wielerclub UWTC haakt aan bij het aanbod en opent vrijdag 12 mei gastvrij de hekken van sportpark De Randhoorn in Uithoorn voor vrouwen en mannen van circa 55 jaar en ouder, die op een ontspannen en veilige manier op hun race- of sportfiets willen bewegen. De start is om 9.30 uur in de kantine van UWTC met koffie of thee. Een half uur later tonen de leden van de groep aan geïnteresseerden op welke wijze ze wekelijks de pedalen laten draaien. Wie wil kan al meteen meefietsen. Dan wel helm op!

De groep Sportief Fietsen bestaat alweer drie jaar. Ook ouderen uit Aalsmeer en Rijsenhout maken deel uit van het pelotonnetje. Op het verkeersvrije parcours wordt op een ontspannen wijze gefietst zonder wedstrijdelement. Het tempo ligt rond de 22 kilometer per uur. Bovendien is er aandacht voor behendigheid op de fiets en het opbouwen van algemene fitheid met een uitgebreide warming-up. Het uur sporten wordt afgesloten met een gezellig praatje en een rondje koffie of thee. Meer informatie bij bouteranton@gmail.com