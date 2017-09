Fenno en Maura naar Jeugd WK?

Aalsmeer – Zaterdag 23 september was een spannende dag voor Fenno van Beek, Maura de Vos en trainer Melvin Dokter van SV Omnia 2000. Fenno (11) en Maura (15) deden mee aan een kwalificatiewedstrijd voor het Jeugd WK Trampolinespringen. Dat vindt in november plaats in Sofia in Bulgarije.

Voor beide springers was het de eerste keer dat ze aan een kwalificatie voor een wedstijd van dit hoge internationale niveau deelnamen.

Fenno sprong een goede stabiele verplichte oefening en stond hierna tweede. Ook zijn keuze-oefening ging goed op wat kleine slordigheidsfoutjes na. Hij eindigde uiteindelijk op de derde plaats met een totaalscore van 78.56 punten. Dat is nog net niet hoog genoeg voor een kwalificatie, maar wel een score om trots op te zijn!

Ook Maura begon met een stabiele nette verplichte oefening. Zij eindigde hiermee op de derde plaats. Haar keuze-oefening begon goed, maar werd aan het einde nog even spannend door een moeilijke laatste sprong. Hoewel haar landing niet optimaal was bleef ze goed staan en eindigde ze op de tweede plaats met een totaalscore van 83.205. Ook dit was nog net niet goed genoeg voor een kwalificatie, maar wel een hele mooie start.

Op zaterdag 21 oktober springen Fenno en Maura opnieuw een kwalificatiewedstrijd.

Beiden kunnen dus nog een maand trainen om hun prestaties verder te verbeteren. Ze hebben echter al bewezen zichzelf prima te kunnen meten met hun tegenstanders én de druk van zo’n belangrijke wedstrijd aan te kunnen.

Hoewel het dus nog even spannend blijft of ze echt naar het WK gaan, is SV Omnia 2000 nu al reuze trots op deze twee talenten.