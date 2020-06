Femke Super Juf en Maarten Super Meester

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 26 juni was de bekendmaking van de Super Juf en Super Meester van Aalsmeer en Kudelstaart. In de afgelopen weken deed Kim van ‘Let’s Go’ op Radio Aalsmeer een oproep aan alle kinderen om hun juf of meester op te geven voor deze titel. Julien en Fay waren de uitverkorenen die samen met hun juf en meester naar de studio mochten komen. Daar mochten ze vol trots vertellen waarom hun juf en meester de titel van Super Juf en Super Meester verdiende.

Voorlezen tijdens lockdown

Julien had zijn Super Juf Femke van het IKC Triade opgegeven. Tijdens de periode dat ze thuis les kregen maakte Juf Femke een filmpje terwijl ze voorlas uit een boek waarin ze net voor de lockdown in de klas waren begonnen. De filmpjes maakte ze thuis of bij haar paard, zodat de kinderen ook een beetje konden zien hoe juf Femke haar leven eruit ziet als ze niet op school is. Daarnaast is Femke ook een hele lieve juf, die nieuw is op de Triade maar daar met heel veel plezier les geeft. Julien baalt wel een beetje, want volgend jaar zit de juf helemaal aan de andere kant van de school en dat is best ver lopen.

Meneer Poepjes

Meester Maarten geeft les aan groep van 5 van de Jozefschool en volgens Fay is hij een echte Super Meester. Zij vindt het vooral leuk dat de meester tussen de lessen door leuke spelletjes met de klas doet, zodat ze daarna weer fris aan de volgende les kunnen beginnen. Daarnaast maakte de meester tijdens de lockdown voor iedere dag leuke filmpjes en ging hij zelfs verkleed als meneer Poepjes.

Trots op kinderen

Juf Femke en Meester Maarten waren beide blij verrast en vertelde hoe zij het afgelopen bijzondere schooljaar hebben beleefd. Ze zijn heel trots op alle kinderen, maar ook op de ouders, hoe zij toch goed hun schoolwerk zijn blijven doen. Maar ook hoe de kinderen het nu allemaal weer doen op school met alle nieuwe regels. Julien en Fay mochten zelf de Super Juf en Super Meester oorkonde overhandigen en dat ging gepaard met super veel confetti.

Deze Super Uitzending gemist? Terugkijken kan via site van Radio Aalsmeer: www.radioaalsmeer.nl.

De lokale omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website en te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.