Feestweekend Op de Hoek: Gezellig!

Kudelstaart – “Wat een geweldig weekend.” Eigenaar Beatle Raadschelders en alle medewerkers van ‘Op de Hoek’ kijken heel tevreden terug op het feestweekend rond het 1-jarig bestaan van het café aan de Kudelstaartseweg. Vrijdag 15 september werden er de hele dag op verzoek plaatjes gedraaid en met name in de avond kwamen velen een drankje doen en lieten zich trakteren op hun favoriete liedje(s).

Zaterdagavond 16 september kwam dj Kees Markman de feestvreugde verhogen met een foute karaoke show. Het was supervol in de horecazaak en de microfoon om ‘lekker mee te zingen’ is door velen ter hand genomen. De optredens varieerden van bewondering voor de zangkunsten tot slechte acts, waar natuurlijk wel hard om gelachen kon worden. Ook Beatle waagde zich aan de karaoke. Samen met zijn zoon en dochter had hij op het ‘podium’ plaatsgenomen en het publiek zong gezellig mee.

Na alle gekkigheid op vrijdag en zaterdag een serieuze, maar lekkere, afsluiting van het feestweekend op zondag 17 september. ‘Op de Hoek’ trakteerde op een brunch en vele gasten namen aan de tafels plaats. Het team van ‘Op de Hoek’ laat weten een heel gezellig weekend ter ere van het 1-jarig bestaan te hebben gehad. “Iedereen bedankt voor de gezelligheid. We gaan vol goed moed het tweede jaar in!”

Foto: www.kicksfotos.nl