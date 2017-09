Feestweek was weer superleuk!

Aalsmeer – Wat vliegt de tijd toch als het gezellig is. De Feestweek in Aalsmeer is weer voorbij en wat was het geweldig dit jaar. Een topprogramma met optredens en vermaak voor jong en oud. Alle middagen en avonden een volle tent, de inwoners hebben met volle teugen genoten van ‘hun’ feestweek.

De tentdienst is heel goed bezocht, de SPIE sportavond was dringen langs het parcours, het nostalgisch filmfestival was weer een feest van herkenning, de kindermiddag weer heel vermakelijk voor alle jongste inwoners en Aalsmeer Live toonde talent van eigen bodem. De Stichting Dag van je Leven heeft cliënten van Ons Tweede Thuis een onvergetelijke dag bezorgd en Praamplein Live was een knaller. Een uitverkochte donderdagavond met op het podium Maan, Thomas Berger, André Hazes jr. en de 3 J’s, allen live begeleid door de Marcel Fisser Band.

Op vrijdag werden de oudere inwoners getrakteerd op een gratis seniorenmiddag en had Ben Cramer groot succes. Wie dacht dat de donderdagavond niet te overtreffen was, had het mis. Vrijdagavond opnieuw een volle tent met enthousiast publiek. Buiten regende het, maar binnen in de tent zorgden Ali B., Broederliefde, The Originals en dj Joost voor zonnigheid. Wat een gezelligheid!

Zaterdag was natuurlijk de dag van de Pramenrace en de laatste avond van de Feestweek. En weer stond er een lange rij voor aanvang. Ruim 3.000 mensen hebben nog net niet het ‘dak’ er af gefeest met op het podium onder andere Rene Froger, de Snollebollekes en Mental Theo.

Wat een superleuke feestweek en wat is er genoten van alle activiteiten. De stichting Feestweek Aalsmeer verdient een groot compliment, de organisatie was tot in de puntjes geregeld. Goed gedaan! En natuurlijk mogen ook alle vrijwilligers, bezoekers en andere betrokkingen zichzelf een schouderklopje geven. Dit was Aalsmeer op z’n best. Nu maar weer een jaartje teren op totaal negen dagen feest met een hoofdletter. Op naar volgend jaar september…

Foto: www.kicksfotos.nl. Mental Theo zaterdagavond in de feesttent.