Feestmaand september in aantocht!

Aalsmeer – Nog zo’n drie weken en dan gaat Aalsmeer weer bruisen met een hooofdletter. September is feestmaand en ook dit jaar worden inwoners getrakteerd op allerlei leuke evenementen.

Op zaterdag 2 september barst het feest los met een grootse braderie in het Centrum. En in de avond ‘vergapen’ aan verlichte boten en natuurlijk de vuurwerkshow, die naar zeggen weer heel spectaculair gaat worden. Op zondag 3 seotenber begunt de Feestweek en hiervoor heeft de organisatie een gevarieerd programma weten samen te stellen.

Na de kerkdienst op zondag is de tent maandag voor SPIE. Middels een sportief en vast hilarisch spel gaat de startvolgorde voor de Pramenrace bepaald worden. Op dinsdag wordt weer het nostalgisch filmfestival gehouden en woensdag krijgen de jeugdige inwoners een gezellig middag aangeboden. In de avond muziek van onder andere de Aalsmeerse band Jamento.

Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond is het een komen en gaan van bekende artiesten Zo komen onder andere Andre Hazes, Maan, Ali B en Rene Froger optreden. Donderdag overdag is de tent voor de Stichting Dag van je Leven, vrijdag is er een gratis ouderenmiddag en zaterdag 9 september staat natuurlijk in het teken van de Pramenrace. Benieuwd naar alle sterren die naar Aalsmeer komen? De organistie van de Feestweek heeft afgelopen weekend het eerste spandoek opgehangen.

Foto: www.kicksfotos.nl