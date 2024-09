Feesten voor jong en oud in feesttent

Aalsmeer – Afgelopen zondag 8 september is de Feestweek officieel van start gegaan. Tot en met zaterdag 14 september zijn er in de feesttent op het Praamplein allerlei activiteiten voor jong en oud en voor elk wat wils. De tentdienst van zes voor dit spektakel samenwerkende kerken is bijzonder goed bezocht en deze jubileumeditie had als thema ‘The Sky is the Limit’. Er was muziek en dans en een mooi verhaal uit de bijbel verteld door dominee Zandbergen. Op maandag een evenement van een heel ander kaliber. Er was ook muziek, maar verder ‘strijd’ om snelle tijden en een lage startnotering tijdens de SPIE sport- en spelavond. Thema dit jaar is ‘SPIE houdt van Holland’ en voor de deelnemende teams stond ‘kaas rollen’ op het programma.

Dinsdag was het knus toeven in de tent waar duidelijk de heftige regenbuien te horen waren. Heel anders dan vorig jaar, zo kopte maker en presentator Dick Piet van het Nostalgisch Filmfestival. “Vorig jaar zaten we te puffen en moesten wegens de warmte flesjes water uitgedeeld worden. De temperatuur nu is beter.” De bezoekers werden zowel in de middag als in de avond getrakteerd op een reeks leuke filmpjes, onder andere over wel of niet kerosineopslag van Schiphol in de Schinkelpolder (het zou Aalsmeer veel geld opleveren waarvan een overdekt zwembad gebouwd zou kunnen worden), het kwekerijleven op de Uiterweg en in Oost, de aanleg van de Middenweg en een leuke (kleuren)film over het bloemencorso in 2004 met de opbouwnacht en de presentatie van het kindercorso en het ‘grote’ verlichte corso op het Raadhuisplein.

Familie Van der Wal

De familie Van der Wal was speciaal naar het Filmfestival gekomen voor het filmpje over de eigen familie en de garages in de Schoolstraat en later op de hoek Zijdstraat met de Weteringstraat. Toen Dick Piet aankondigde dat deze film helaas was geschrapt vanwege een trouwfilm klonk er teleurstelling uit de zaal. Het was een grap, maar het had de trouwfilm kunnen zijn van de presentator zelf. Hij was namelijk ‘op de kop af’ 54 jaar getrouwd. Er is weer volop genoten van alle beelden van toen aangevuld met de situaties in Aalsmeer nu. Terecht lof en bloemen na afloop voor Dick Piet. Vandaag, woensdag, wordt de tent gevuld met kinderen die een voorstelling te zien kregen van The Magic Brothers Roy en Justin (aanvang is 14.00 uur). En vanavond vindt de eerste (uitverkochte) feestavond met The Dirty Daddies plaats. Donderdag 12 september is het Dag van je Leven feest voor mensen met een beperking en vrijdag worden ouderen uitgenodigd om naar de seniorenmiddag te komen van 14.00 tot 15.30 uur met optredens van Conny Vink en Sandra Vanreys. De toegang is gratis. De feestavonden op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn uitverkocht. Het wordt zeker weer heel druk in de feesttent. Veel plezier allemaal!

Foto: Bloemen voor Dick Piet (maker en presentator) na afloop van het Nostalgisch Filmfestival uit handen van voorzitter René Martijn die aankondigde na 25 jaar te stoppen met de Feestweek.

Foto’s: www.kicksfotos.nl