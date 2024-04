Feestelijke Ramadan iftar maaltijd in Dorpshuis

Door Janna van Zon

Kudelstaart – Een feestelijke gebeurtenis was het voor 75 Kudelstaarters om maandag 25 maart in het Dorpshuis met elkaar te genieten van een heerlijke Ramadan Iftar maaltijd, klaargemaakt door vijftien Turkse gezinnen. Zij hadden hun Nederlandse buren uitgenodigd om met hen mee te eten. Voor de Turkse Moslim-familie’s staat de Ramadan – waar een maand lang tot aan zonsondergang niet wordt gegeten en gedronken – in het teken van bezinning. “Wij denken aan alle mensen in de wereld die honger lijden en in oorlog leven.’” Na acht uur kwam iedereen bij elkaar en het werd een bijzondere avond.

Keukenprinsessen

Nu is de Turkse keuken een heerlijke keuken en alle keukenprinsessen hadden thuis een verrukkelijke maaltijd voorbereid. Op de tafels stonden volle schalen met zalige hapjes en er waren alleen maar lovende woorden voor zoveel lekkers en nieuwe smaken, een combinatie van heerlijke kruiden, groentes en andere ingrediënten. Naast alle vrolijkheid was het ook een leerzame avond. Zowel in het Nederlands als in het Turks waren er verschillende presentaties en werd er een interessante dia voorstelling over de Ramadan vertoond. Altijd leuk om meer te leren over een andere cultuur waardoor er mooie gesprekken ontstonden en vriendschappen werden gesmeed. Deze eerste kennismaking is zo goed bevallen dat er is afgesproken om van deze Ramadan Iftar maaltijd een traditie te maken.

Zahir en Semra

Zahir is, samen met zijn vrouw Semra, mijn taalmaatje. Wij kennen elkaar nu bijna twee jaar. Semra verwent mij regelmatig met heerlijke Turkse hapjes die met veel liefde zijn klaargemaakt. Door privé omstandigheden lukte het mij niet om bij deze avond zelf aanwezig te zijn. Ik heb de door Zahir toegezonden tekst voor een deel bewerkt. Het is indrukwekkend hoe deze betrokken familie, ondanks al hun verdriet weg te moeten uit een land waar zij zo gelukkig waren, op deze wijze is geïntegreerd. Zahir doet vrijwilligerswerk bij de Voedselbank en samen helpen zij in gebouw Irene waar mensen met dementie in de dagopvang zitten. “Het is fijn om dit werk te kunnen doen.” Binnenkort wordt bij de lunch ook een heerlijke soep, gemaakt door Semra, geserveerd.