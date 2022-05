Feestelijke overdracht van Jeugdfonds Sport & Cultuur

Aalsmeer – Op dinsdag 10 mei vond de feestelijke overdracht van het Jeugdfonds Sport & Cultuur plaats in de Oude Veiling. Het fonds zet zich in voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld in Aalsmeer. Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen. Door deze overdracht worden er nog meer kinderen bereikt.

Sinds januari zijn het Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer en het Jeugdfonds Sport Aalsmeer opgegaan in het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland. Op 10 mei werd deze overdracht bekrachtigd met een feestelijk moment in de culturele huiskamer van Aalsmeer: De Oude Veiling. Namens het college bedankte demissionair wethouder Wilma Alink (Kunst & Cultuur) het oude bestuur voor hun inzet voor het fonds de afgelopen jaren. “Door provinciaal te werken kunnen we met elkaar meer bereiken.”

Kinderburgemeester Anne van Duijn benadrukte dat het belangrijk is dat kinderen kunnen meedoen aan sport en cultuur. “Kinderen moeten hun energie kwijt kunnen.” Ze gaf de tip om het fonds beter bekend te maken op scholen in Aalsmeer. Het fonds nam de waardevolle tip van de kinderburgemeester ter harte.

Het oude bestuur van het Jeugdfonds, vertegenwoordigd door Nico Stokman, Wim Zandvliet en Marion Blom, deed een warme overdracht van haar taken aan het nieuwe bestuur van het provinciale fonds, vertegenwoordigd door Els van Dam en Nathalie de Jager. Namens het provinciale fonds nam coördinator Arianne Niks de Aalsmeerse vlag van Nico Stokman in ontvangst.

Alle kinderen moeten kunnen meedoen

In gemeente Aalsmeer groeien maar liefst zo’n 350 kinderen op in gezinnen met weinig geld (<120% van het sociaal minimum, bron: Stimulansz Minimascan 2020). Deze kinderen krijgen niet vanzelfsprekend dezelfde kansen als hun leeftijdsgenootjes, doordat er vaak niet genoeg geld is om mee te doen aan bijvoorbeeld sport of cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is daarom actief in Aalsmeer, juist om deze kinderen te helpen meedoen.

Intermediair van het fonds worden?

Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid voor (potentiële) intermediairs en aanbieders van culturele en sportieve activiteiten om meer te weten te komen over de werkwijze van het fonds. Als je leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, maatschappelijk werker of op een andere manier professioneel betrokken bent bij de opvoeding of verzorging van een kind, dan kun jij ook namens je organisatie intermediair worden van het fonds. Als intermediair ben je de verbindende schakel en begeleid je de aanvraag bij het fonds. Meer weten? Neem dan contact op met de lokale aanspreekpunten van het fonds in Aalsmeer van Team Sportservice (René Romeijn, rromeijn@teamsportservice.nl) of het Cultuurpunt (Lenneke Heijjer, lheijjer@cultuurpuntaalsmeer.nl).

Meer informatie:

Meer informatie is te vinden op de website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/

Foto: van links naar rechts: Nico Stokman, Arianne Niks, Anne van Duijn, Marion Blom, Wim Zandvliet, Els van Dam, Nathalie de Jager en wethouder Wilma Alink.