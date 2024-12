De Ronde Venen – Na 2 maanden zijn de werkzaamheden aan het kruispunt in Vinkeveen nu bijna klaar. Om dit te vieren, organiseerde de gemeente een feestelijke opening. Omwonende kinderen en hun ouders, aannemers en wethouder Anja Vijselaar waren hierbij aanwezig. Met een oliebol en warme chocolademelk achter de kiezen, was aan de kinderen de eer de eerste rondjes op de fietsrotonde te fietsen. Ondanks het slechte weer leverde dit veel hilariteit op. Het kruispunt is weer open voor al het verkeer. Door de werkzaamheden was het tussen 14 oktober en 17 december niet mogelijk via het kruispunt Vinkeveen te verlaten of in te rijden. Inwoners van de wijk Vinkeveld, hulp- en nooddiensten en de bus konden het kruispunt gedurende deze periode wel passeren. Dat het kruispunt nu weer geopend is voor al het verkeer is voor iedereen een verademing.

Participatie met omwonenden en betrokkenen

Op dinsdag 14 mei 2024 organiseerde de gemeente De Ronde Venen een inloopavond. De eerste plannen werden gepresenteerd. Op basis van deze tekeningen gingen omwonenden en betrokkenen in gesprek met de projectleider, beheerders en wethouder Anja Vijselaar. De opgehaalde reacties zijn verwerkt in de plannen. Zo is de oversteek naar de fiets-/voetgangersbrug richting het sportpark, naar aanleiding daarvan, verhoogd.

Slecht weer zorgde voor vertraging

Om overlast te beperken, zou het asfalteren in de nachten van 20 en 21 november plaatsvinden. Helaas zorgden vrieskou en regen ervoor dat uitstel nodig was. Beiden zijn namelijk erg nadelig voor de kwaliteit van het asfalt. Het project liep daardoor 1,5 week vertraging op.

Feestelijke opening omwonenden

Onder het genot van een kop koffie, thee, warme chocolademelk en oliebollen werd het kruispunt woensdag 18 december feestelijk en officieel geopend. Omwonende kinderen en hun ouders, lokale aannemers KWS Infra, Zeldenrijk en Griffioen en wethouder Anja Vijselaar waren aanwezig en maakten er samen een feestje van. Ondanks de wind en regen die dag, was aan de kinderen de eer om de eerste meters op de nieuwe fietsrotonde te fietsen. Wethouder Anja Vijselaar (mobiliteit): “Het kruispunt was van oorsprong onoverzichtelijk en met de fiets moeilijk over te steken. Wijk Vinkeveld heeft voor extra verkeersbewegingen gezorgd waardoor de urgentie voor aanpassingen nog hoger werd. Ik ben blij met de aanpassingen die we hebben gedaan. Daarnaast is het mooi om te zien dat de eerste gebruikers de fietsrotonde met zoveel plezier in gebruik nemen.”

Laatste werkzaamheden in het voorjaar

In het voorjaar komt de aannemer KWS Infra nog één keer terug om de asfalttoplaag aan te brengen. Ook dit zal weer in de nacht gebeuren. Daarmee worden de werkzaamheden officieel afgerond. Meer informatie daarover wordt tegen die tijd met omwonenden, ondernemers en betrokkenen gedeeld.

Afbeelding: foto van kinderen die de nieuwe fietsrotonde als eersten in gebruik nemen. (foto gemeente De Ronde Venen)