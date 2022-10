Opening vernieuwd gebouw Keizer Karel College

Amstelland – Na een (school)jaar intensief verbouwen opent het Keizer Karel College in Amstelveen op donderdag 6 oktober officieel de deuren van het vernieuwde gebouw. Wethouder Floor Gordon onthult het nieuwe gevelbord, een cadeau van de Gemeente Amstelveen, dat aan de buitenmuur van de school hangt.

‘Liefde voor leren’

De opening wordt gevierd tijdens een feestelijk onderwijsevenement met als thema ‘Liefde voor leren’. Vooraanstaande sprekers op het gebied van onderwijs en onderwijsvernieuwing, zoals Jelle Jolles, Martijn van der Spoel en Lia Voerman geven lezingen en workshops. Uiteraard is het voor genodigden ook een mooie kans om het spectaculaire nieuwe gebouw voor het eerst van binnen te zien.

Leerproces

Het vernieuwde Keizer Karel College heeft een ware transformatie ondergaan. Veel (oud-)leerlingen zullen hun school niet meer herkennen. Waar de school eerst bestond uit klaslokalen en gangen is deze nu verdeeld in vier gebieden: de exacte vakken, de talen, de maatschappelijke vakken en de kunstvakken. Leerlingen volgen hun klassikale lessen nog steeds in lokalen. Deze zijn nu gelegen aan de nieuwe zogeheten leerpleinen waar leerlingen de kans krijgen hun eigen leerproces vorm te geven. Rector Nan Botting: “Het Keizer Karel College bestaat dit jaar 65 jaar. Dit betekent dat de oudste school van Amstelveen zich al 65 jaar bezighoudt met onderwijs en het leren van jongeren. In het nieuwe gebouw kan de school de jarenlange ervaring combineren met de innovatieve kijk op onderwijs. Op het Keizer Karel College krijgt de leerling volop keuzemogelijkheden om op allerlei manieren te leren: in de klas, op een leerplein, met elkaar of alleen.”

Bij dit ambitieuze project stonden twee uitgangspunten centraal. Ten eerste ondersteunt de nieuwe indeling en vormgeving van het gebouw de onderwijsvisie van de school. Het tweede uitgangspunt was een goede en gezonde leer- en werkomgeving. Het nieuwe gebouw is duurzaam, heeft een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.