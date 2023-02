Feestelijke opening van Het Dijkhuis in Oude Meer

Oude Meer – De buurtvereniging van Oude Meer en Aalsmeerderbrug heeft een compleet nieuw buurthuis aan de Aalsmeerderdijk te Oude Meer gebouwd. Dit wordt op vrijdag 17 februari, vier jaar na het maken van de eerste plannen, feestelijk geopend door Alexander Smal van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) en Richard Bosman van Bosman Advies.

In 2022 kon er, na veel vertragingen, eindelijk gestart worden met de bouw van het nieuwe Dijkhuis. En het resultaat is prachtig, want er staat nu een duurzaam, toekomstbestendig gebouw, met verschillende ruimtes voor het organiseren van activiteiten voor en door bewoners. Om kosten te besparen zijn de bouwwerkzaamheden door het enthousiaste bestuur van de buurtvereniging zelf begeleid. Het gebouw is casco opgeleverd en de afwerking is geheel in eigen beheer uitgevoerd door veel vrijwilligers. Heel wat vrije uurtjes zijn er ingestoken om dit prachtige gebouw samen te realiseren!

De feestelijke opening is op vrijdag 17 februari, de inloop is vanaf 15.00 uur. Het officiële gedeelte voor alle buurtbewoners en genodigden begint om 15.30 uur. Dit zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Daarna is er nog gelegenheid voor een gezellig samenzijn om te vieren dat Oude Meer en Aalsmeerderbrug nu weer zo’n mooi buurthuis hebben! U komt toch ook even proosten? Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Het Dijkhuis en/of op de website www.hetdijkhuis.net. Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar: info@hetdijkhuis.net.