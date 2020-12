Feestelijke kersdiners voor bewoners Maria-Oord

Vinkeveen – Geen kerstdiners met familie in het restaurant dit jaar maar met de eigen woongroep kerst-dineren in de huiskamers. Simone en Arwin van Reym; beide veel ervaring in de cathering en beheerders van de Willestee en sinds dit jaar ook de Boei, zijn gevraagd te koken. Dit deden ze met veel plezier. ‘Wij vinden het leuk om meer voor de ouderen in de Ronde Venen te doen. Ook in de Boei willen we activiteiten voor ouderen gaan opzetten” vertelde Simone. De bewoners lieten zich het 3-gangen diner goed smaken. Er was keuze uit varkenshaas of gestoofd rundvlees. Beide in mooi gekleurde emaille pannetjes opgediend. “Het ziet er heel mooi uit en is ook heel lekker’ aldus een bewoonster van de Veenderhof.

I.p.v. de jaarlijkse kersmarkt komt het team welzijn langs met een mooi karretje met kerstversnaperingen en vertelt geestelijk verzorger Paulina het kerstverhaal op locatie. De Jozefschool uit Vinkeveen heeft hun musical online aangeboden zodat de bewoners op een ander tijdstip hiervan kunnen genieten. Kortom een coronaproof kerstfeest dit jaar in Maria-Oord.