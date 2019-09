Feestelijke gebakjes voor 130-jarige ACOV

Aalsmeer – De Aalsmeers Christelijk Oratorium Vereniging viert dit jaar haar 130- jarig bestaan. Reden voor een feestelijk gebakje tijdens de pauze van de eerste koorrepetitie na de vakantie.

Op dinsdag 24 september 1889 werd het koor opgericht onder de naam: Christelijke Zangvereniging ‘Halleluja’, in 1960 omgedoopt tot ACOV. Het koor heeft in haar bestaan een groot repertoire opgebouwd en veel concerten gegeven. Daarover later in het jaar meer.

Na 130 jaar is het koor nog steeds zeer actief. Momenteel telt het koor 77 leden, het oudste lid is 85 jaar en het jongste lid 18 jaar. Dit toont aan dat het zingen van oratoriummuziek voor alle leeftijden is.

Voor het jubileumjaar staan de volgende activiteiten reeds op de agenda. Op vrijdagavond 1 november een groots jubileumconcert in de Open Hof kerk. Uitvoering van onder andere het Requiem van Mozart met begeleiding van orkest en bijdrage van vier solisten. Zaterdag 21 december een Meezing Kerstconcert. In het kader van het Maatschappelijk Belang is dit concert gratis toegankelijk en zullen in het bijzonder de ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen uitgenodigd worden. En in het voorjaar, op zaterdag 16 mei, trakteert de ACOV nog op een vrolijk voorjaarsconcert.

Lijkt het u/jou leuk om mee te zingen? Schroom niet en weet u welkom! De repetities vinden plaats in het Baken, elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.acov.nl of neem contact op met Ellise Evers (voorzitter) via 06-81804798.