Favoriete film van Joost Hoffscholte

Aalsmeer – Volgende week zaterdag 20 april kunnen belangstellenden zich laten verrassen door weer een favoriete film van een ‘bekende Aalsmeerder’. De derde Aalsmeerder die KCA / FavoCinema dit seizoen uitnodigt is onze oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Hij toont zijn favoriete film, in de Huiskamer van Aalsmeer, De Oude Veiling. Vooraf zal hij zijn keuze toelichten.



Joost Hoffscholte is van 1985 tot 2007 burgemeester van Aalsmeer geweest, waar hij nog steeds woont. Onlangs onthulde hij met gepaste trots de naar hem genoemde weg. Een eerbetoon aan een geliefde burgemeester.



De keuzefilm van Joost is een klassieker. Eigenlijk ook een soort eerbetoon aan een oude meester. De film is een van de eerste met aanklachten tegen dictaturen en misschien daarom wel weer heel actueel. Het verhaal heeft de vorm van een satire, waar de regisseur een meester in is. Het plot is hilarisch opgebouwd rond een persoonsverwisseling. In de film komt een toespraak voor die wordt gezien als een van de beste toespraken in de filmgeschiedenis.



Het was de eerste film die een persvoorstelling vooraf kende. De productie duurde langer dan gepland en de regisseur wilde de krantenkoppen voor de première. Hij besefte later dat deze dan wel de toon over de film zou bepalen en niet de bezoeker. Toen de film uiteindelijk uitkwam was ie al ingehaald door de werkelijkheid.



Zaterdagavond 20 april – De Oude Veiling (bovenzaal) – aanvang 20.30 uur – entree: uw gift. Adres: Marktstraat 19.