Amstelveen – Het familiefestival Kleurrijk is een groot feest van kleurexplosies, vormverrassingen en dansende kunstwerken voor de hele familie en is op zondag 13 oktober van 9.30 tot 13.00 uur in Schouwburg Amstelveen. De ontdekkingsreis begint al in de foyer waar de kleintjes een wondere wereld van kleuren en figuren betreden en zij naar hartenlust kunnen ontdekken en spelen. De peuters kunnen zich verkleden tot vierkant of cirkel, een totempaal bouwen of een duik nemen in een levensgrote blokkendoos. In de theaterzalen zijn de voorstellingen ‘Geel‘ (2+) en ‘Het grote kleurenballet’ (4+) te zien die onderdeel uitmaken van de ontdekkingsreis. Kleurrijk is een feestelijke belevenis voor iedereen, ook voor papa’s en mama’s en opa’s en oma’s.

Geel (2+)

In ‘Geel’ wordt het publiek meegenomen naar een wereld waar alles, maar dan ook echt alles, geel is. De kleur van de zon, de kleur van blijdschap. Zelfs de bezoekertjes en hun ouders zitten op gele kussentjes. Met haar mimespel laat Anastasiia Liubchenko in deze wereld allerlei grappige gele bewoners tot leven komen. Tot er een blauw meisje met een blauwe koffer verschijnt. Dat hoort natuurlijk niet! Tot ze ontdekken dat ze met geel en blauw groen krijgen en zo uiteindelijk een kleurrijke wereld creëren. Door Mime Wave om 10.00 uur en om 11.45 uur.

Het Grote Kleurenballet (4+)

Een grote gele bal doet een spectaculaire draai, een stoere blauwe streep met armen beweegt strak op de maat van de muziek. Steeds meer fascinerende kleuren en vormen komen het podium op. Alleen zijn sommige danspassen best lastig en de kostuums zijn prachtig, maar ook groot en onhandig. Het zorgt voor hilarische momenten. Uiteindelijk worden alle passen losgelaten en ontstaat een prachtig bewegend kunstwerk. Door Theaterstraat en Meboer & Bakker om 10.15 en om 12.00 uur.