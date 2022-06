Familiedag vol activiteiten in De Oude Veiling

Aalsmeer – Op zaterdag 18 juni kunnen kinderen in De Oude Veiling een goodiebag voor vader, moeder of ander lieftallig familielid vullen met zelf gemaakte cadeautjes. Van cupcakes versieren tot knutselen met karton, het kan allemaal tijdens deze gezellige Familiedag.

Tijdens de Familiedag worden er door het hele pand van De Oude Veiling activiteiten georganiseerd. In de Bibliotheek wordt het Biebatelier ingericht waar ontbijtbordjes versierd kunnen worden, houten vaasjes gemaakt kunnen worden en verfblikken worden voorzien van prachtige woorden en zinnen. Bij het Cultuurpunt Aalsmeer mogen kinderen aan de slag met karton. Hier zijn allerlei leuke dingen van te maken. In de grote zaal laat de ESA een aantal onderdelen van het Nijntje beweegdiploma zien, een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling voor de jongste inwoners.

Bij Gewoon Doen kunnen heerlijke cup cakes versierd worden en kan dus de familie thuis op wat lekkers getrakteerd worden. Kortom een vrolijke dag boordevol gezelligheid. De kinderen gaan naar huis met een goed gevulde goodiebag vol zelf gemaakte cadeautjes voor de liefste mensen van de hele wereld! De Familiedag in De Oude Veiling in de Marktstraat is van 12.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op de website: www.debibliotheekamstelland.nl