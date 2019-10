Extra vergadering over samenwerking met Amstelveen

Aalsmeer – Op donderdag 17 oktober komt de gemeenteraad van Aalsmeer in een extra raadsvergadering bijeen om over de recente ontwikkelingen in de ambtelijke samenwerking met de gemeente Amstelveen te spreken.

Op verzoek van de raadsfracties wordt deze extra raadsvergadering gehouden. De raad wil in een actualiteitendebat onderling en met het college van gedachten wisselen over de recente ontwikkelingen in de ambtelijke samenwerking.

Geïnteresseerd om de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen? Belangstellenden zijn als toehoorders van harte welkom om de vergadering donderdag 17 oktober vanaf 19.30 uur op de publieke tribune bij te wonen. Inspreken is niet mogelijk. De vergadering is ook te volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website en achteraf terug te kijken via www.aalsmeer.nl.

