Extra kinderatelier bij de Werkschuit

Aalsmeer – Van alle kwaliteiten die mensen bezitten is de verbeelding de meest menselijke. Het is de verbeelding, die kunstwerken schenkt, verhalen vertelt, waarden vormt en houvast biedt. In een tijd waarin alles razendsnel verandert en waarin oude technieken wankelen is de Werkschuit in Aalsmeer meer dan ooit van groot belang.

Het kinderatelier van de Werkschuit is onder andere gespecialiseerd in teken- en schilderles voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ervaren docenten stimuleren de wonderlijke verbeelding van ieder kind. Want het is de verbeelding waarmee vorm en betekenis gegeven wordt aan de wereld.

Door de vele aanmeldingen voor deze cursus is er een extra kinderatelier ingepland bij de Werkschuit. Deze gaat op zaterdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur plaatsvinden. Iets voor jou? Opgeven kan viaj: margot.tepas@printex-int.com.

De eerste les is op zaterdag 10 februari in de Baccarastraat. Een proefles kan ook. Dit kost 10 euro inclusief materiaal (en zelfgemaakt kunstwerk mee naar huis).