Extra kaarten voor ‘Carrousel der Liefde’

Uithoorn – Op 22 en 23 oktober speelt Maskerade de nieuwe voorstelling De Carrousel der Liefde in het tot theater omgetoverde Alkwin Kollege.

Wat deze verrassende komedie vol venijn en valse spelletjes extra bijzonder maakt, zijn de muzikale intermezzo’s, waarin de acteurs een dubbelrol spelen als muzikant, zanger of danser.

Er wordt door regisseur Jules Noyons nog aan een aantal scènes geschaafd, terwijl ondertussen de decorploeg druk bezig is om alles op tijd klaar te spelen, de laatste hand aan de kostuums wordt gelegd en het lichtplan wordt besproken – alle ingrediënten voor een heerlijke avond Maskerade in Uithoorn.

In de week voorafgaand aan de voorstelling wordt elke dag gerepeteerd in het decor op het Alkwin-toneel om de voorstelling helemaal in de vingers te krijgen.

De voorstellingen worden gespeeld op vrijdag 22 oktober en zaterdag 23 oktober. Aanvang 20.15 uur. Het Alkwin Kollege Theater is dan open vanaf 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op www.toneelgroepmaskerade.nl