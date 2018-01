Expositie vader en dochter Stel

Amstelveen – Tot en met maart worden de schilderijen van vader en dochter Stel tentoongesteld in gang B van Ziekenhuis Amstelland aan de Laan van de Helende Meesters.

Herman Stel

Herman Stel is geboren in Nederland en een autodidact als het gaat om zijn schilderijen. Hij gebruikt contrasten in vormen en kleuren. Sinds 2000 tekent en schildert Herman. Eerst maakt hij dierenfiguren en later een reeks portretten. Zijn stijl wordt geïnspireerd door de wens om iets te doen met emoties, mensen en gezichten, gecombineerd met zijn kleurrijke stijl. Herman werkt veel met zijn dochter Jorien, ook een kunstenaar. We exposeren samen op verschillende plaatsen, zoals galerijen en hotels in Nederland en de laatste jaren ook internationaal.

Een schilderij is naar mijn mening succesvol wanneer mensen worden “geraakt” door de combinatie van emotie en het intense kleurenpalet.

Jorien Stel

Jorien Stel maakt Paper-art schilderijen. Paper-Art is een kunstvorm die gebruik maakt van beelden en woorden voor het creëren van een nieuwe compositie en een nieuw verhaal. De Paper-Art schilderijen van Jorien laten zich het beste ‘lezen’ als werk waarin waarneming, interpretatie en vrije beeldvorming elkaar opzoeken. Haar hedendaagse schilderijen zijn een spannende combinatie van papier uit tijdschriften en acrylverf waarbij figuratie en abstractie elkaar afwisselen. De schilderijen stralen kracht, schoonheid, mysterie en humor uit. Het leuke aan Paper-Art is dat woorden en vormen naadloos in elkaar overvloeien, elkaar versterken of tot denken aanzetten. En zo wordt kijken…beleven!