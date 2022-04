Expositie ‘Polen door de ogen van Poolse kinderen’

Aalsmeer – Begeef je even in Polen, en beleef het land het door de ogen van een kind tijdens de unieke fototentoonstelling van 20 april tot 15 mei in de bibliotheek in de Marktstraat. De expositie ‘Polen door de ogen van het Poolse kind’ bestaat uit foto’s gemaakt door Poolse kinderen die buiten Polen wonen en alleen op vakantie naar het land van hun ouders gaan. In Nederland wonen inmiddels 30.000 Poolse kinderen. De foto’s laten zien waar de kinderen vandaan komen, wat ze daar leuk vinden en hoe ze het land van hun (voor)ouders zien. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met Forum Poolse Scholen in Nederland die al acht jaar deze internationale fotowedstrijd voor de kinderen organiseert. Meer informatie is te vinden op www.fpsn.nl

Opening en voorlezen

Op woensdag 20 april om 15.00 uur zal wethouder Robert van Rijn de tentoonstelling openen, in aanwezigheid van de Poolse consul Dagmara Bobak. Na de opening wordt er voorgelezen in het Pools voor de kinderen door de vicevoorzitter van Forum Poolse Kinderen in Nederland en bedenker van deze fotowedstrijd Gosia Lubbers-Dąbrowska. De expositie in bibliotheek Aalsmeer is gratis te bezoeken.