Expositie Karin Borgman bij Fysiotherapie praktijk

Aalsmeer – Tijdens de kerstdagen hebben vast velen met familie en vrienden rond de tafel gezeten. Om lekker te eten, om spelletjes te doen en om goede gesprekken met elkaar te hebben!



Op de schilderijen van kunstenaar Karin Borgman zitten mensen met elkaar aan tafel. “Aan tafel is waar het gebeurd; daar spreek je elkaar, daar komt het gezin bij elkaar”, aldus Karin. Soms alleen of met z’n tweeën, soms met wel twintig mensen. Bijna altijd van boven geschilderd waardoor het soms volledig abstracte werken worden. Felle kleuren waar de gezelligheid van af spat, of soms rustige en stille kleuren, meer naar binnen gekeerd. Volle tafels, lege tafels, tafels met fleurige kleedjes; als er maar mensen om heen zitten!

In totaal zijn 35 werken van Karin Borgman vanaf heden te zien in de praktijk voor Fysiotherapie in Kudelstaart. Groot en klein, felgekleuren doeken met acryl verf geschilderd, maar ook klein grafiek. En wie goed kijkt ziet dat er niet alleen mensen aan tafel zitten maar ook in bootjes.



De Aalsmeerse Karin Borgman schildert al jaren vanuit haar atelier aan de Uiterweg. Menigeen kent haar ook van de prachtige community art projecten van de Kunstploeg! ‘De gebreide boomgaard’, ‘het selfie project’, ‘aan tafel’ en ‘de kunstkabouters’. Al jaren weet zij samen met de Kunstploeg creatieve projecten op touw te zetten waar honderden Aalsmeerders mee bouwen aan kunstprojecten. Deze worden vaak gepresenteerd tijdens de kunstroute in Aalsmeer.

Maar nu kan eenieder genieten van ‘de wereld aan tafel’ van Karin. Haar werken hangen tot half februari in de wachtruimte en gang naar de fitness afdeling en zijn ook te koop. De praktijk is vrij toegankelijk te bezoeken op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur, op de woensdag van 8.00 tot 18.00 uur. De praktijk voor Fysiotherapie bevindt zich aan de Kudelstaartseweg 243, naast de kerk in Kudelstaart. Veel kijkplezier!