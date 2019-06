Expositie ‘Het Circus’ in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Met veel enthousiasme heeft de werkgroep beeldende kunst van KCA de laatste tentoonstelling van het seizoen 2018-2019 ingericht.

‘Het Circus’ is een vrolijke expositie geworden, gemaakt door de mensen uit het Atelier Floriande van Ons Tweede Thuis in Hoofddorp. Er zijn in totaal 72 kunstwerken te bewonderen én te koop tegen kleine prijsjes.

De werken zijn van Jannie Huiberts, Esther Schalk-Vink, Iris den Toonder, Jurriaan Berends, Maarten Nolte, Sander Rietvink, Nicole Smidt, Carlo Buskermolen, Carina van der Zaag, Emily Melgers, Gemma Jansen en Anette Wagtendonk.

Hooggeëerd publiek: Komt dat zien! De expositie bekijken kan tot en met 28 juli iedere donderdag tot en het zondag van 14.00 tot 17.00 uur in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum. De toegang is gratis.

Foto: KCA (teigertje)