Expositie Henk Veen in Amstelland

Amstelland – Kunstenaar Henk Veen exposeert 32 kunstwerken in de B-gang van ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Zijn kleurrijke en sprekende schilderijen hangen er tot eind september.

Vier jaar geleden is Henk zelf getroffen door een beroerte. Na een periode van revalidatie, heeft hij moeten knokken om weer te kunnen schilderen en de dagelijkse dingen zelf te kunnen doen. Hij weet maar al te goed hoe moeilijk het is als je lichamelijk tien stappen terug moet doen. Hoe je humor en een lach nodig hebt om door te kunnen vechten. ‘In een ziekenhuis kom je niet altijd voor je plezier en daarom wil ik graag met kunst de mensen laten vergeten waar ze zijn.

Locatie: Ziekenhuis Amstelland, Laan van de Helende Meesters 8 in Amstelveen.



Wie is Henk Veen

De kunstenaar Henk Veen heeft zijn bekendheid voornamelijk door zijn opvallende projecten zoals in 2008, 2009, 2010 en 2014 heeft Henk het aandenken mogen maken voor de businesslopers van de Dam tot Dam, waarbij in 2009 hij het Nike Zondagsshirt heeft ontworpen. En natuurlijk het project voor de Cruyff Foundation, waarbij hij 2 weken lang heeft geschilderd met diverse BN-ers in de hoeketalage van de Bijenkorf Amsterdam, waaronder met Johan Cruijff zelf en de Henk Veen Johan Cruijff tram die vier maanden lang door Amsterdam heeft gereden.

De kunstenaar is bekend om zijn evenementen Kunstplein op Keukenhof, Dam tot Dam en Rembrandtplein als organisator, welke genoemd wordt als “Het leukste kunstevenement van het jaar”. Internationale bekendheid van de exposities in het Louvre – Parijs, waarbij de kunstschilder de aanmoedigingsprijs “Prix Special” heeft mogen ontvangen. De “DNA” van de kunstenaar zal voor altijd terug te vinden zijn in het Amsterdam Museum met kunstverkeersborden uit het project wat hij opgezet heeft, waarbij hij in 2012 de winnaar is geworden van de Hein Roethofprijs 2012 en de Theo Fransman Eremedaille en Zilveren Pluim Politie heeft mogen ontvangen vanwege het succesvolle project. Meer info op www.henkveen.nl