Expositie foto’s van jonge mensen met dementie

Amstelland – Op 8 december start een expositie met foto’s gemaakt door jonge mensen met dementie in Villa Randwijck. Wethouder Marijn van Ballegooijen van Amstelveen zal de expositie om 16.00 uur openen. Op diverse dagbestedingen voor jonge mensen met dementie in Amstelveen, Aalsmeer en Hoofddorp is deze maand een cursus fotografie gestart, onder leiding van een professionele fotograaf.

Dementie wordt gezien als een ouderdomsziekte. Toch is ongeveer 10% van de mensen met dementie jonger dan 65 jaar. Dementie op jonge leeftijd is ingrijpend, voor zowel de persoon met dementie als voor de directe omgeving. In Amstelveen, Aalsmeer en Hoofddorp bestaan sinds 2017 dagbestedingen die specifiek zijn ingericht voor jonge mensen met dementie (JMD). In deze dagbestedingen wordt de nadruk gelegd op de vaardigheden die mensen met dementie nog wel hebben. Ook wordt gebruik gemaakt van hun fysieke fitheid om allerlei activiteiten te ondernemen. De cursus fotografie sluit daar op aan: zowel de creatieve als praktische kant van het nemen van foto’s wordt onderwezen.

Bovendien is aan de cursus een doel verbonden: meer bekendheid over JMD, erkenning dat er een specifieke behoefte is aan activiteiten en uitbreiding van de dagbesteding voor deze groep. Een ‘reizende’ expositie van de foto’s helpt dit kenbaar te maken. Villa Randwijck aan de Catharina van Clevepark 10 in Amstelveen zal als eerste locatie de foto’s exposeren.