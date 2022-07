Expositie Fotogroep door wethouder geopend

Aalsmeer – Cultuur-wethouder Willem Kikkert heeft afgelopen zaterdag 16 juli de expositie van Fotogroep Aalsmeer in het Oude Raadhuis geopend. De beste 36 werken van de binnen de vereniging gehouden wedstrijd worden tentoongesteld op verzoek van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA). Naast lovende woorden van de wethouder gaven de voorzitters van de Fotogroep en van KCA, Adrie Kraan en Ulla Eurich, trots te zijn op de makers van de professionele en passievolle foto’s.

Een kijkje gaan nemen in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is een aanrader en dit kan tot en met 14 augustus iedere vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Een groot deel van de foto’s is overigens ook te koop. Foto: Ria Scheewe