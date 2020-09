‘Contradictions’ in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – De tentoonstelling ‘Contradictions’ met José van Tubergen, Karen Santen en Annemiek van Kollenburg is tot en met 15 november te zien in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. De kunstenaars zijn alle drie in hun werk met een zoektocht bezig, maar op verschillende manieren en met tegengestelde beelden. Juist daarom heeft de tentoonstelling de titel ‘Contradictions’ meegekregen.

Het werk van José van Tubergen is een zoektocht naar nalatenschap. Ruïnes vertellen de geschiedenis van de mens met architectuur als decor. Karen Santen is op zoek naar de oorsprong van het materiaal. Het fascineert haar hoe bijvoorbeeld kleur ontstaat en Annemiek van Kollenburg is constant op zoek naar balans. Haar driedimensionale vormen zoeken deze balans middels licht en donker, binnen- en buitenvorm, open en gesloten.

Karen Santen bij beeld ‘Helpende Handen’.

Het Oude Raadhuis in het Centrum is geopend van donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Telefoon 0297-344318 (tijdens openingsuren). De toegang is gratis. Een kijkje nemen op donderdag kan alleen op afspraak. Stuur hiervoor een email naar heleen@kunstencultuuraalsmeer.nl. De andere dagen kunnen bezoekers vrij binnen lopen.

Kunstenaars aanwezig

Gedurende de tentoonstelling zal er iedere zondag één van de kunstenaars aanwezig zijn: Karen Santen: 4 en 18 oktober en 15 november. José van Tubergen: 11 oktober, 1 en 15 november. Annemiek van Kollenburg: 25 oktober, 8 en 15 november.