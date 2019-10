Exportgroei bloemen en planten in 3e kwartaal

Aalsmeer – Na afloop van het derde kwartaal staat de Nederlandse bloemen- en planten export op 4,8 miljard euro, zo blijkt uit de statistieken van Floridata. De groei van de plantenwaarde (4,4%) loopt onveranderd voor op de groei van de bloemenwaarde (2,9%). De cumulatieve exportgroei komt daarmee uit op 3,5%. “Aan de vooravond van een mogelijke Brexit wordt het spannend of we het jaar met een exportrecord kunnen afsluiten”, denkt directeur Matthijs Mesken van de VGB. “Een no-deal Brexit heeft grote gevolgen voor de gehele sierteelt, omdat bijna 14% van de totale export wordt afgenomen door het Verenigd Koninkrijk.”

Dikke plus in september

De exportgroei in september, die een extra handelsdag kende vergeleken met vorig jaar, sleept een dikke plus in de wacht van 7,3%. De exportcijfers van Floridata laten zien dat zowel Italië als Duitsland opkrabbelen, al laten beide landen nog steeds een lichte krimp zien tot en met september 2019.

De grootste groeier in de top 5 exportlanden is Polen met een groei van 11,6%. Ook de vraag uit andere Oost-Europese landen zet nog altijd door. “De top 10 exportlanden leverde 0,7% aandeel in, wat de verdere spreiding van bloemen en planten onderschrijft”, licht Mesken toe.

Allerheiligen impuls

Vrijdag 1 november is het Allerheiligen en daarmee een belangrijke bloemengeef dag in vooral Zuid-Europese landen. “Als grootleverancier in Zuid-Europa bevestigen wij dat oktober een piekmaand is voor de Allerheiligen landen”, vertelt Ismael de Feijter, managing director van Anton Spaargaren B.V. Volgens Floridata piekt de snijbloemen export naar Spanje en Portugal in oktober fors. “14% van de jaarlijkse snijbloemen exportomzet naar Italië wordt gerealiseerd in oktober”, voegt manager Wesley van den Berg van Floridata toe. “Naar verwachting zal de aanloop naar het Allerheiligenfeest in Italië stabiel blijven de komende jaren”, stelt Tony d’ Angelis, verkoper Italië van Hamifleurs B.V.

Consequenties Brexit

De export van bloemen en planten naar het Verenigd Koninkrijk groeit tot en met september met 3,5%, waarbij planten het beter doen dan bloemen. “Daarmee blijft de vraag naar bloemen en planten onverminderd ondanks dat we aan de vooravond staan van een mogelijke Brexit”, vertelt Matthijs Mesken. “Op basis van de historische data vanaf 2012 doen we een doorberekening van de exportwaarde van 2020”, licht Van den Berg toe. “Het is een prognose waarbij de toename van exportkosten vanwege mogelijke transportvertragingen buiten beschouwing gelaten is. Mocht een zachte Brexit de waarde van 1 pond stuwen naar 1,30 euro, dan zou dit een forse groei van exportwaarde voor bloemen en planten in 2020 opleveren. Wanneer bij een harde Brexit de waarde van het pond en de euro gelijk blijft, daalt de export naar Verenigd Koninkrijk met tientallen miljoenen in 2020. Een no-deal Brexit gaat het alleen maar erger maken waardoor de exportwaarde met meer dan 100 miljoen euro kan kelderen”, aldus Van den Berg van Floridata.

“De Brexit heeft niet alleen gevolgen voor exporteurs op Verenigd Koninkrijk, maar voor de gehele vraag en aanbod markt van bloemen en planten”, waarschuwt Matthijs Mesken. “Een te groot aanbod voor bepaalde productgroepen die in trek zijn bij Britse consumenten kan leiden tot prijsdalingen.” Floridata houdt maandelijks de exportontwikkelingen naar het Verenigd Koninkrijk nauwlettend in de gaten en stelt de VGB hiervan op de hoogte.