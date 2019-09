Explosieve situatie bij het politiebureau

Aalsmeer – Dinsdag 3 september werd het wijkteam van de poitie opgeschrikt door een melder aan de balie. De man vertelde dat hij een handgranaat in zijn voertuig had. De auto stond op zo’n vijf meter afstand van het politiebureau geparkeerd.

Er werden meteen maatregelen genomen en een Team Explosieven Verkenning is naar de handgranaat komen kijken. Het bleek een echte Engelse handgranaat te zijn. Gelukkig was de handgranaat leeg en kon deze dus niet meer ontploffen.

De politie Aalsmeer Uithoorn heeft het bericht over de handgranaat op facebook gezet en de reacties van lezers zijn uiteenlopend. Van: “Dat was even schrikken, gelukkig goed afgelopen” en “Het wordt bijna spannend in het dorp” tot: “Wel een bezorgde maar geen slimme inwoner.” In ieder geval bleek de explositieve situatie minder knallend te zijn dat in eerste instantie werd ingeschat en gelukkig maar.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn