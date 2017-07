Vinkeveen – Op zaterdag 5 en zondag 6 augustus organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een excursie Eetbare planten, ‘Echt Eetbaar?!’ aan de Demmerikse Kade 17 (tegenover kaas/zuivelboerderij van der Arend) in Vinkeveen.

Samen met IVN Natuurgidsen ga je op pad en maak je kennis met wilde eetbare planten. Dat kan op beide dagen van 14.00 tot 15.30 uur. Tijdens de excursie legt de gids je uit welke planten eetbaar zijn en welke je beter kan laten staan. Luister naar uitleg over de meest gangbare kruiden. Maar ruik, voel en proef ze ook! Ga ook thuis zelf aan de slag met behulp van de folder die je na afloop krijgt.

De Oude Demmerikse Kade is een restant van een begrenzing van een moerasontginningsgebied uit de Middeleeuwen, ontstaan tussen het jaar 1000 en 1200. Toen werd deze moeraswildernis, De Ronde Venen, voor de mens toegankelijk gemaakt.

Op de kade word je duidelijk dat je bij het boodschappen doen een aantal schappen in de supermarkt of bij de groenteman over kunt slaan. Want Eetbare planten kom je ook in de natuur tegen! “Hè, kun je dat echt eten?” Dat hoort de IVN Natuurgids vaak! Ja, je kunt ze eten en zijn een lekkere, gezonde en waardevolle aanvulling op de dagelijkse maaltijd.

Tijdens elk seizoen kun je specifieke lekkernijen maken. Welke dat nu zijn? Hoor het tijdens de excursie en meld je aan bij contactpersoon Ellen Aarsman, tel. 0297-288106 of per e-mail: r.aarsman@telfort.nl. Meer informatie? Ga naar de afdelingswebsite: https://afdeling.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.