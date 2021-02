Exclusief voor jongeren: Muziekbingo festival

Aalsmeer – Buurtwerk Aalsmeer organiseert aanstaande vrijdag 26 februari in samenwerking met Puur Events eenmalig en exclusief het muziekbingo festival voor jeugd en jongeren uit Aalsmeer en Kudelstaart van 10 tot en met 23 jaar.

Met het muziekbingo festival zijn ‘vette’ prijzen te winnen, van 50 tot zelfs 150 euro. Wie weet is één van de hoofdprijzen, zes autorijlessen en een theoriecursus, wel voor jou! Alle prijzen zijn van lokale ondernemers. Deelnemen aan het festival is gratis. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en dit kan via buurtwerkaalsmeer.puur.nl tot donderdagavond 23.59 uur. Na aanmelding ontvang je op vrijdag via de mail jouw persoonlijke bingokaart. Het invullen van het juiste mailadres bij aanmelding is dus belangrijk.

Het muziekbingo festival start vrijdag om 20.00 uur en duurt tot rond 22.00 uur. Kijk voor meer informatie over het festival, het prijzenpakket (en na afloop de uitslag) op de instagram van Buurtwerk Aalsmeer: @buurtwerk.aalsmeer of stuur een berichtje naar Manon via 06-83270666.