Boekje over contacten met inwoners

Hilarische en vreemde contacten aan de gemeentebalie

De Ronde Venen – Wie bijna dertig jaar receptioniste/telefoniste is geweest op het Rondeveense gemeentehuis, maakt het nodige mee. Maria Ekelschot heeft tientallen hilarische, vreemde, of juist vertederende contacten met inwoners gebundeld in een boekje. Het draagt de veelzeggende naam: Dan wil ik de burgemeester spreken! Vorige week heeft burgemeester Maarten Divendal het officieel in ontvangst genomen.

De Mijdrechtse Maria Ekelschot kwam in 1989 bij de toen piepjonge gemeente De Ronde Venen in dienst. ‘Dat was nog het tijdperk van de faxen’, schrijft ze in haar inleiding. Dit voorjaar is ze met prepensioen gegaan. Dat ze haar ervaringen op schrift heeft gesteld, is mede te danken aan haar echtgenoot. Als ze hem weer eens over een bijzondere ontmoeting vertelde, zei hij regelmatig: “Dat moet je opschrijven.” Dat advies heeft ze ter harte genomen.

Boze klant

De titel van het boekje is eenuitspraak van een boze klant die Ekelschot aan de telefoon kreeg. Toen hij niet meteen contact kreeg met een ambtenaar, riep hij uit: “Dan wil ik de burgemeester spreken!” Anders zou hij minister-president Rutte inschakelen, dreigde de man. Die beweerde hij ook te kennen.

Paperclipscollectie

Het boekje staat vol van dit soort bijzondere voorvallen, die Ekelschot in een sobere stijl opschrijft.Bijvoorbeeld de anekdote van een vrouw die een handtas vol dode boomblaadjes omkeert op de balie. Of van de Engelstalige e-mail waarin een man vraagt om paperclips voor zijn collectie. Grappig is ook de mail van een bedrijf dat voor een heropening informeert of er een speciale schaar bestaat voor het doorknippen van linten.

Boekhandels

In totaal staan er zo’n 140 korte teksten in Dan wil ik de burgemeester spreken, dat 72 pagina’s telt. Het boekje, met een voorwoord van de Rondeveense burgemeester Divendal, is verkrijgbaar bij diverse boekhandels in de gemeente, zoals Mondria in Mijdrecht en de Read Shops in Abcoude en Vinkeveen.

Foto: Schrijfster Maria Ekelschot overhandigt het eerste exemplaar aan burgemeester Maarten Divendal.