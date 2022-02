Even geen verkeer op N201 door brand in hooiberg

Aalsmeer –Een flinke hooiberg op de N201 bij de Legmeerdijk heeft vanmorgen (zaterdag) vroeg voor problemen gezorgd. De berg stond in de brand, waardoor veel rook vrijkwam.

De N201 (inclusief de Fly-over) moest worden afgezet. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse en ging de brand te lijf.

Een brand in een hooiberg is altijd lastig te blussen, aangezien de hele hooiberg uit elkaar getrokken moet worden. De brand is waarschijnlijk uit zichzelf ontstaan door te gaan broeien. Inmiddels is het vuur onder controle en zijn de N201 en de Fly-over weer geopend voor verkeer.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen