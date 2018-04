Estafetteteam zoekt lopers voor bevrijdingsvuur

Aalsmeer – Ook dit jaar organiseert Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer weer de Bevrijdingsvuurestafette. Op 4 mei ’s avonds vertrekt een team lopers en fietsers naar Wageningen en haalt daar het Bevrijdingsvuur op. Dan wordt ’s nachts in estafettevorm over een afstand van 85 kilometer naar Aalsmeer gelopen. Op 5 mei vindt in Aalsmeer Oost de feestelijke intocht plaats. Het jongste teamlid is de achtjarige Yfke.

Het estafetteteam kan nog een aantal lopers gebruiken. Je loopt steeds met z’n tweeën en onder begeleiding door een fietser afstanden van circa 2 kilometer. Het tempo bepaal je zelf. Tussen de beurten door rust je uit in een luxe touringcar van een Aalsmeerse vervoerbedrijf. Het is een bijzondere belevenis.

Wil je meedoen? Vraag dan snel informatie of meld je aan bij teamcaptain Willem Kikkert via willemkikkert@telfort.nl of bel 06-12962571.