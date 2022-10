Eropuit met de Zonnebloemauto

Amstelland – Mensen die gebruikmaken van een rolstoel of scootmobiel kunnen vaak niet zelf bepalen hoe laat ze ergens heen gaan en met wie. Laat staan dat ze spontaan kunnen beslissen om later naar huis te gaan omdat het nog zo gezellig is. Met de Zonnebloem-auto is dit wel mogelijk. Mensen met een lichamelijke beperking in de regio Amstelland huren zo’n aangepaste rolstoelauto via Welzorg bij Loogman tanken & wassen in Aalsmeer.

Op vrijdag 7 oktober werd – zeer toepasselijk in de Week van de toegankelijkheid – de nieuwe Zonnebloemauto officieel in gebruik genomen. Het gaat om een Toyota Proace, die is aangepast om mensen in een rolstoel of scootmobiel comfortabel te vervoeren. Robbert Schmidt, bestuurder bij de afdeling Amstelveen, is enthousiast over de Zonnebloemauto: “Met de Zonnebloemauto krijgen mensen die minder mobiel zijn de kans om eropuit te trekken.”

Samenkomen met familie of vrienden? Op vakantie of een dagje uit? Een uitvaart of kerkdienst bezoeken? Het kan met de Zonnebloemauto. Bestuurders moeten in het bezit zijn van een rijbewijs B. Heb je als huurder niemand in je omgeving die de auto kan rijden, dan is het mogelijk om via de Zonnebloem een vrijwillige chauffeur aan te vragen. Meer weten over de Zonnebloemauto? Op zonnebloem.nl/zonnebloemauto is alle informatie te lezen. Er kan ook contact opgenomen worden met de Zonnebloem via 076-5646464 of mail naar: contact@zonnebloem.nl.