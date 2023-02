De Kwakel – Vrijdagmiddag jl heeft er op de Noord-Zuid route in de Kwakel een ernstige aanrijding plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een motorrijder. De vrachtwagen wilde afslaan om het Steenwijkerveld in te draaien en heeft daarbij mogelijk de motorrijder niet gezien. De bestuurder van de motorfiets is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd. (VLN nieuwsl)