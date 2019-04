Hoofddorp – Hij maakte in de jaren 70 deel uit van de legendarische hippieband CCC Inc en schreef daarna popgeschiedenis met het door hem opgerichte Doe Maar. Ernst Jansz speelt op zaterdag 17 mei zijn soloshow genaamd ‘Ernst Jansz in Concert’ in Poppodium Duycker in Hoofddorp.

Begeleid door de muzikanten Guus Paat (gitaar), Aili Deiwiks (viool) en Richard Wallenburg (bas) belooft Ernst Jansz met deze show improvisatie en persoonlijk contact. “Doe Maar is groot en veel, mijn solo optredens zijn intiemer, de muziek is warm en omhelzend en het contact met het publiek is directer. Zelf speel ik hoofdzakelijk gitaar, zodat ik face to face sta met de mensen in de zaal, er zit niets tussen waardoor er veel vrijheid in de uitvoering mogelijk is. Solo’s kunnen gegeven worden, nummers verlengd of ingekort, het is maar net waar op dat moment de pet naar staat. Maar het zijn allemaal nummer van mijn hand, die door een paar waanzinnige muzikanten worden gespeeld.”Tijdens ‘Ernst Jansz in Concert’ worden nummers gespeeld van zijn laatste album en van andere soloalbums er komen zelfs een paar favoriete Doe Maar nummers voorbij. “Wij spelen met ‘In Concert’ redelijk rustige muziek. Ik hou van rustige muziek, maar het moet wel swingen! Zoals ook reggae eigenlijk een prachtige, relaxte maar daardoor ijzeren, swing heeft. Bij ons komt deze swing uit een techniek op de basgitaar en het bijzonder is dat Richard deze techniek als enige op de wereld beheerst. Daardoor krijgen zelfs de meest rustige nummers een enorme swing mee.”



In 2017 vierde Ernst Jansz zijn 50-jarig jubileum als artiest, een jubileum tour met Doe Maar is pas net afgelopen en hij staat alweer op de planken met ‘Ernst Jansz in Concert’. Het is duidelijk dat Jansz geen genoeg krijgt van optreden. “Muziek maken met elkaar, verhalen vertellen, contact met het publiek en de bandleden, lachen, de spanning, het lekkere eten vooraf, het reizen. Alles is leuk aan optreden!”



De aanvang voor het optreden van Ernst Jansz in Duycker is 21:00 uur. De zaal is geopend vanaf 20:00 uur. Meer informatie en tickets via www.duycker.nl