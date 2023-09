Erik de Haan neemt voorzittershamer RVB over￼

De Ronde Venen – Erik de Haan is de nieuwe fractievoorzitter van Ronde Venen Belang. De huidige fractievoorzitter Gert Luijer stopt vanwege privé-omstandigheden tijdelijk met het raadslidmaatschap. Als raadslid wordt hij vervangen door Niek van der Maat. Het fractievoorzitterschap draagt Gert Luijer over aan zittend raadslid Erik de Haan.

Gert Luijer: “Mijn fractievoorzitterschap heeft ruim een jaar geduurd. Helaas kan ik vanwege privé-omstandigheden tijdelijk geen raadslid meer zijn. Ik laat mij als raadslid vervangen door Niek van der Maat en daarmee heeft de fractie van RVB ook een nieuwe fractievoorzitter nodig. Er staat een stevige fractie met een hart voor de inwoner. Ik heb er alle vertrouwen in dat de fractie bij Erik in goede handen is.”

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar stond Erik de Haan op plek vier op de kandidatenlijst, op dit moment is hij al raadslid voor RVB. Erik de Haan woont in Wilnis en is werkzaam als consultant. Erik loopt al heel wat jaren mee in de lokale politiek. Naast zijn politieke betrokkenheid kennen inwoners Erik vast en zeker vanwege zijn inbreng in de gemeenteraad als financieel specialist.

Erik de Haan is erg blij met het vertrouwen van de fractie en de partij. De Haan: “Ik kijk er naar uit om leiding te geven aan de grootste fractie in de gemeenteraad van De Ronde Venen. Bij Ronde Venen Belang blijft het belang van onze inwoners voorop staan. RVB is een echte inwonerspartij, een lokale partij die opkomt voor de belangen van de eigen inwoners.”

Tijdens de raadsvergadering van 21 september zal Erik de Haan voor het eerst de rol van Gert Luijer overnemen. Daarnaast zal Niek van der Maat worden geïnstalleerd als raadslid.