Erespeld voor Johan Ruhe van HBV Target

Kudelstaart – Op de algemene ledenvergadering van handboogvereniging Target afgelopen donderdag 22 november is jubilaris Johan Ruhe in het zonnetje gezet. Johan is 25 jaar lid van HBV Target en vervuld al 22 jaar de functie van penningmeester bij de vereniging.

Bovendien heeft Johan recentelijk het diploma handboogtrainer gehaald en begeleid nu samen met collega-trainer Marco Jongkind de jeugd op de woensdagavonden. Ook bij vele andere clubactiviteiten is Johan van vaste waarde.

Uit handen van voorzitter Adri van Egmond mocht Johan het erespeldje van HBV Target in ontvangst nemen, onder dankzegging voor zijn grote inzet voor de vereniging en met de uitdrukkelijke wens hem nog vele jaren als lid van Target te mogen blijven verwelkomen. Meer weten over handboogschieten? Kijk dan op www.hbvtarget.nl.

Foto: Johan Ruhe (rechts) krijgt de erespeld uit handen van voorzitter Adri van Egmond.