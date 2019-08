Enquête speelbeleid Uithoorn

Kinderen moeten lekker buiten kunnen spelen. In elke wijk staan speellocaties voor verschillende leeftijdsgroepen. De kleinste kinderen die buitenspelen onder toezicht van een begeleider. Iets oudere kinderen die zelfstandig kunnen buitenspelen in de directe nabijheid van hun huis. En de oudere kinderen die verderop binnen de gemeente spelen en daarheen gaan lopend of met de fiets. Er wordt onder andere gespeeld op speellocaties met speeltoestellen, gevoetbald op trapveldjes, gefietst en gespeeld door de gehele wijk. De oudere jeugd zit ook graag buiten voor hun sociale contacten.

In het speelbeleid staat hoe de gemeente het spelen van kinderen en jongeren stimuleert, wat voor mogelijkheden er zijn voor het aanleggen van nieuwe speellocaties en het onderhoud en het vervangen van speeltoestellen die kapot zijn.

Aanbod

De gemeente wil graag weten hoe u denkt over het huidige aanbod van speellocaties en wat er in de toekomst beter kan. Misschien staat er in uw wijk een speellocatie die niet aansluit op de leeftijd van de kinderen. Ervaart u overlast van spelende kinderen op een speellocatie of heeft u opmerkingen over het onderhoud etc. Daarom vragen zij u mee te doen met onze enquête. De enquête kunt u invullen op www.uithoorndenktmee.nl. Bent u geïnteresseerd om mee te doen met het opstellen van goede afspraken/maatregelen (beheerplan) na de uitkomst van de enquête, dan kunt u dit aangeven aan het einde van de enquête.