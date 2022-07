Energiecoaches gaan helpen met energiebesparing

Aalsmeer – Afgelopen donderdag hebben de eerste energiecoaches in Aalsmeer hun training afgerond. Deze vrijwilligers ontvingen hun certificaat uit handen van wethouder Bart Kabout, als plaatsvervangend wethouder voor duurzaamheid. Inwoners kunnen binnenkort een afspraak maken met een energiecoach om gratis tips te krijgen over energiebesparing. Met kleinere maatregelen kunnen de energiekosten namelijk al omlaag.

De energieprijzen zijn hard gestegen. Een half uur douchen per dag kostte vorig jaar gemiddeld nog zo’n 750 euro per jaar. Vandaag de dag kan dat al snel oplopen tot ruim het dubbele. Deze hoge kosten zijn met name problematisch voor mensen met een lager inkomen. De energiecoaches hebben geleerd hoe je kunt besparen door dingen in huis nét even anders te doen. Dat is goed voor de inwoners, het wooncomfort en het milieu. De energiecoaches komen gratis bij inwoners thuis. In een een-op-eengesprek helpen zij hen inzicht te krijgen in de energiekosten en het energieverbruik. De coaches laten zien wat kleine maatregelen voor energiebesparing kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het goed instellen van de thermostaat of het zo zuinig mogelijk gebruiken van apparaten als was- of afwasmachine. Samen met de inwoner kijkt de coach waar besparing mogelijk is. Inwoners kunnen binnenkort een afspraak maken met een energiecoach via www.bespaarafspraak.nl/aalsmeer.

Cadeaubon voor energiebesparende materialen

De coach heeft een tas bij zich met voorbeelden van energiebesparende materialen, bijvoorbeeld radiatorfolie, tochtstrips en LED-lampen. Ook laat hij zien hoe inwoners – namens de gemeente Aalsmeer – een cadeaubon van € 80,- kunnen aanvragen. Hiermee kunnen zij energiebesparende producten kopen. De energiecoach helpt de inwoners producten te selecteren waar zij het meeste profijt van hebben. De cadeaubon is voor huurders die nog niet eerder zo’n bon hebben aangevraagd.

Nieuwe energie coaches gezocht

Eind september start de training voor een tweede groep energiecoaches. Inwoners die interesse hebben om als energiecoach aan de slag te gaan, kunnen zich nu alvast aanmelden. Een energiecoach moet (begrijpelijk) Nederlands kunnen spreken én verstaan. Als de coach een tweede taal spreekt, is dat een grote plus. Om energiecoach te worden, is technische kennis of kennis over energie(besparing) niet nodig. De training is gratis en bestaat uit 3 donderdagen: 29 september, 6 en 13 oktober van 10.00 tot 14.30 uur. Meer informatie staat op www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/duurzaamheid_energiecoach-worden.

Foto: Bart Kabout (plaatsvervangend wethouder duurzaamheid) reikt het certificaat uit aan Mark van Dijk, één van de nieuwe energiecoaches.